Covid-19: Portugal com 604 novos casos e quatro mortos

Portugal registou 604 novos casos de infeção por covid-19 e mais quatro óbitos provocados, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Contam-se, por outro lado, mais 243 pessoas recuperadas e menos internamentos em enfermaria e unidades de cuidados intensivos - menos cinco e menos três, respetivamente - do que os registados na sexta-feira.



A região da Grande Lisboa registou o maior número de casos nas últimas 24 horas - mais 226 novas infeções -, contudo foi a zona Norte que teve o maior número de óbitos, com duas mortes por covid-19.



Covid-19: 123 mil portugueses inoculados com terceira dose da vacina Leia Também



Os números das autoridades de saúde mostram que estão atualmente em vigilância 357 pessoas.



Quanto aos internamentos, as unidades de saúde acompanham 269 pacientes, 52 dos quais em unidades de cuidados intensivos.



Desde o início da pandemia, Portugal contabiliza 1.085.138 de casos de infeção por covid-19.