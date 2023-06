Cresap vai abrir concurso para diretor-geral da saúde na segunda-feira

Foi publicado esta sexta-feira em Diário da República o aviso que anuncia que será aberto o concurso para diretor-geral da saúde. Contactada pelo Negócios, a Cresap explica que o concurso, ainda anunciado no site como estando para "breve", será aberto na próxima segunda-feira, pelo prazo de dez dias úteis.





Esta quinta-feira, o Público explicava que quase seis meses depois da saída de Graça Freitas, o concurso para diretor-geral da saúde ainda não tinha sido aberto.





O subdiretor-geral da saúde, Rui Portugal (na foto), demitiu-se do cargo esta quarta-feira, sem apresentar razões para a decisão o que, segundo o mesmo jornal, terá obrigado Graça Freitas, que está à espera da reforma, a interromper as férias, para evitar que a DGS ficasse temporariamente sem liderança.





Rui Portugal ficou conhecido entre os portugueses quando em dezembro de 2020, em plena pandemia, sugeriu aos portugueses "uma troca simbólica" de prendas como "uma compota" caseira, através de "visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio de uns e de outros". E era inicialmente o único candidato ao cargo de diretor-geral da saúde mas, ainda segundo o mesmo jornal, terá percebido que não terá o apoio da tutela para avançar.





Entretanto, o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Gustavo Tato Borges, manifestou "imensa preocupação" com o "desinvestimento" do Governo na DGS e anunciou, à agência Lusa, que pondera candidatar-se ao cargo.





"Não digo que não me posso candidatar, é uma coisa que tem de ser avaliada com pés e cabeça", afirmou, à agência de notícias. Ao "bater com a porta desta maneira", Rui Portugal "mostra que a DGS está sem pé, está sem rumo", disse ainda Gustavo Tato Borges.



A abertura do concurso não impede que o Governo escolha um diretor-geral em regime de substituição. No entanto, só após o concurso da Cresap se saberá quem são os três candidatos a uma comissão de serviço de cinco anos. A decisão final é do Governo.