Mais de 900 mil portugueses já receberam 1.ª dose de vacina contra covid

Numa semana marcada pela suspensão da administração da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca foram administradas 184.458 doses em Portugal, o que corresponde a uma média diária de 26.351 inoculações, segundo os dados divulgados este domingo pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Desde o início da campanha de vacinação são já mais de 900 mil os portugueses que receberam pelo menos a primeira dose. Mais exatamente o total de primeiras doses administradas atinge os 902.527.Dito de outra forma, 8,76% da população portuguesa já tomou a primeira dose, o que equivale a pouco menos de um em cada 11 portugueses.Já o número de portugueses com a vacinação completa ascende a 445.804, ou 4,33% da população. Ou seja, um em cada 23 portugueses.Nos últimos sete dias, ao contrário da tendência mais recente, foram administradas mais segundas doses do que primeiras. Nestes sete dias foram 78.214 os portugueses a receber a primeira dose, enquanto o número de pessoas a tomarem a segunda dose e ficarem com a vacinação completa cifrou-se em 106.244.A vacina da AstraZeneca voltará a ser administrada em Portugal a partir desta segunda-feira, 22 de março.