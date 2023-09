Governo aprova novo modelo das unidades de saúde familiar e hospitais

Dois dias depois de uma reunião negocial com os sindicatos que terminou sem acordo, Manuel Pizarro anunciou esta quarta-feira que o Governo aprovou a reforma do funcionamento dos centros de saúde e hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Em conferência de imprensa de briefing do Conselho de Ministros, o ministro da Saúde explicou que foi aprovada a generalização das unidades de saúde familiar de tipo B que, diz, permitirá que "mais cerca de 250 mil portugueses tenham acesso a uma equipa de saúde familiar".

O ministro anunciou também que o modelo será estendido aos hospitais através da designação de Centros de Responsabilidade Integrados (CRIS), com o objetivo de "valorizar os que já existem e criar condições para que eles se desenvolvam em novas áreas".





"Pretendemos lançar os primeiros CRIS na área da urgência, um tema central do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, como é sabido, também na área da medicina interna, uma área basilar do funcionamento dos hospitais públicos, e na área da saúde mental, que tem a relevância social e comunitária que todos hoje lhe reconhecemos", explicou.





Os profissionais que constituam estas novas equipas dos CRIS ficarão obrigados a prestar o serviço num modelo assente na dedicação plena. Pizarro explica que o Governo permitirá que os médicos dos hospitais adiram de forma voluntário, individualmente, ao regime de dedicação plena" e que quem a ele adira terá "um aumento da remuneração associado a esse esforço suplementar que lhes é pedido".



O ministro diz que há "muito feedback positivo" dos CRIS que existem atualmente e que "nada disto terá impacto naquilo que é a relação normal dos serviços públicos com o setor social e com o setor privado".



Governo não vê inconstitucionalidade na dedicação plena



Em relação ao anúncio da Federação Nacional dos Médicos (FNAM) de que vão apresentar um pedido dirigido à Presidência da República para que seja fiscalizado o diploma relativo ao regime de dedicação plena, o Governo diz não compreender o fundamento desse pedido.



"Essa questão está a ser suscitada pela primeira vez. Todas estas medidas alargam os direitos dos profissionais e as condições de exercício profissional, nós não compreendemos qual é o fundamento dessa eventual alegação de inconstitucionalidade, temos que ver qual é a argumentação em concreto", respondeu Manuel Pizarro.



(em atualização)