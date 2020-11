Governo não mudou de opinião em relação à "dedicação plena" dos profissionais de saúde ao SNS

A ideia de impedir que os profissionais de saúde do setor público possam trabalhar simultaneamente para o privado tem sido uma das bandeiras do Governo de António Costa e Marta Temido. No entanto, a proposta do Orçamento do Estado para 2021 não faz qualquer referência à mesma."Não pareceu a este Governo que este ano fosse o momento mais oportuno para estar a discutir estes aspetos", explicou Marta Temido, esta tarde, na Assembleia da República, enquanto respondia a perguntas dos deputados sobre o Orçamento do Estado 2021.A governante revela que o Executivo não planeia esquecer a ideia, mas que este é um ano em que é necessária "união", dada a pandemia da covid-19. "Foram feitas 37 reuniões sobre a carreira médica entre dezembro de 2015 e a data da última aprovação da carreira médica. São reuniões de desgaste e de algum atrito", acrescentou Marta Temido, deixando no ar a promessa de que o Governo irá prosseguir, no futuro, a batalha pela "dedicação plena" dos profissionais de saúde ao setor público.Recorde-se que este mesmo Governo já aludiu à possibilidade de os estudantes de medicina terem de cumprir alguns anos de serviço no setor público, antes de serem livres de optar por outras vias profissionais.