Menos de um terço dos médicos do SNS está em exclusividade

No final de setembro deste ano, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) tinha 5.205 médicos em regime de exclusividade, o que equivale a 27% do total. A informação é adiantada esta quinta-feira, 12 de novembro, pelo Público , que dá conta de que este cenário levou o Bloco de Esquerda e o PCP a pressionar o Governo para criar um novo regime de incentivo à exclusividade dos médicos do SNS.Os 5.205 médicos em exclusividade contabilizados pelo Ministério da Saúde, detalha o mesmo jornal, correspondem apenas a "profissionais ativos com contrato de trabalho", não incluindo trabalhadores independentes e prestadores de serviços. Também não estão incluídas entidades em regime de Parcerias Público Privadas (PPP).Seja como for, os números do final de setembro correspondem a uma redução face a dezembro do ano passado, quando havia 5.483 médicos do SNS em exclusividade.É neste cenário que a esquerda tem defendido a implementação de um novo incentivo à exclusividade, que deixou de existir em 2009. O Ministério da Saúde mostra-se aberto a essa possibilidade, lembrando que o programa de Governo do PS prevê o reforço dos recursos humanos da área da saúde, mas não avança qualquer medida ou prazo em concreto.