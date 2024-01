Grupo húngaro anda a comprar clínicas dentárias em Portugal. Já tem sete

"Venda a sua clínica", lê-se na abertura do site da Premium Dent, que tem como objetivo "participar no processo de consolidação do setor e criar uma rede de clínicas dentárias, pela via de aquisições, que venha a ocupar uma posição relevante em Portugal, com recurso a uma equipa com vasta experiência em processos de consolidação na área da saúde a nível europeu", explica o novo operador do setor em Portugal.

Após ter entrado em Portugal no último verão, através da aquisição da Direclin, com duas clínicas dentárias no centro de Lisboa, a Premium Dent anunciou esta segunda-feira, 8 de janeiro, que comprou a Carreira Dental Clinic, grupo fundado há mais de 20 anos por Adriano Carreira, com presença em Águeda, Aveiro Oliveira de Azeméis, Viseu e Porto.

"Com a integração do grupo Carreira Dental Clinic, a Premium Dent alarga a sua presença às regiões Norte e Centro, dando mais consistência ao seu projeto de expansão e reforçando os argumentos para outros médicos que pretendam expandir o alcance e influência das suas clínicas dentárias, mantendo o seu foco na excelência da prestação de serviços de medicina dentária", explica a empresa, em comunicado.

A Premium Dent tem como acionista a Areus, empresa húngara cujo sócio, János Mészáros, esteve na génese do grupo Euromedic International, que se apresenta como "líder pan-europeia com clínicas de diagnóstico por imagem e telerradiologia,de diagnóstico laboratorial, de hemodiálise e de radioterapia, com presença em 15 países, com mais de 200 centros médicos".





"A expansão do grupo, com a criação de novas clínicas no Porto, Viseu e Oliveira de Azeméis, trouxe novos desafios e a necessidade de uma reformulação na gestão operacional das suas cinco clínicas. É neste contexto que surge a integração da Carreira Dental Clinic no grupo Premium Dent", afirma Adriano Carreira, o fundador da rede de clínicas com o seu apelido.

"A identificação da Premium Dent com os mesmos princípios e filosofia desenvolvidos nas clínicas que fundei dão-me a garantia de que esta integração terá um impacto muito positivo que só poderá contribuir para continuarmos a oferecer a todos os nossos pacientes serviços com padrões de qualidade acrescida, de acordo com o nosso compromisso", afiança Adriano Carreira.

"A integração de mais este importante grupo de cinco clínicas dentárias na Premium Dent permite expandir a sete a nossa rede de clínicas dentárias, e a estar presente em quatro capitais de distrito do país (Lisboa, Porto, Aveiro e Viseu)", destaca, por sua vez, António Márquez, CEO da Premium Dent.





Já Sérgio Franco, COO da Premium Dent, considera que a aquisição da Carreira Dental Clinic irá permitir a Adriano Carreira "desenvolver ainda mais as suas competências clínicas, sem preocupações com a gestão operacional do dia a dia".