Malo Clinic “segura” nova vida com meia dúzia de clínicas em Portugal e uma na Polónia

A segunda vida da Malo Clinic prossegue, com presença em Lisboa, Porto, Coimbra, Leiria, Faro, Funchal e Varsóvia, capital da Polónia.

Três anos depois de o seu fundador, Paulo Maló, ter sido afastado do negócio, com a cadeia de clínicas dentárias a passar para as mãos da capital de risco Atena Equity Partners, no âmbito de um Processo Especial de Revitalização (PER) da empresa, a Malo Clinic acaba de abrir uma nova "avenida" de crescimento com a abertura às seguradoras.

"De forma a democratizar o acesso à medicina dentária inovadora e de excelência", a Malo Clinic firmou, "nos últimos meses", acordos com as seguradoras Multicare, FutureHealthcare e AdvanceCare, assim como com a Europ Assistance e International SOS, "os quais permitem reforçar a internacionalização do grupo e fomentar o turismo de saúde em Portugal", enfatiza a empresa, em comunicado.

"A estratégia da Malo Clinic aposta nas suas vantagens competitivas para reforçar o crescimento orgânico e desenvolver novos canais, aproveitando a excelência do seu corpo clínico e suas competências, bem como as infraestruturas e equipamentos inovadores. Nesse sentido, um dos novos desenvolvimentos é o estabelecimento de parcerias com seguradoras", a que acresce "parcerias que vêm reforçar a internacionalização da Malo Clinic e fomentar o turismo de saúde em Portugal", afirma Pedro Albuquerque Mateus, CEO da empresa desde setembro de 2020.





A Malo Clinic apresenta-se como "referência mundial na área da medicina dentária, principalmente na resolução de casos complexos, sendo responsável por mais de 100 artigos científicos e detentora de cinco patentes", integrando o top 20 das melhores clínicas dentárias do Global Clinic Rating, que monitoriza mais de 127 mil unidades em todo o mundo.

Entre as inovações desenvolvidas pela Malo Clinic está "o All-on-4®, um conceito que permite a reabilitação dentária total com apenas quatro implantes e sem transplante ósseo, em apenas um dia", garante a empresa, que tem "mais de 50 projetos de I&D em curso, que envolvem mais de 60 colaboradores e que deverão dar origem a novas patentes".