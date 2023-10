Investimento galego: Costa inaugura a primeira fábrica de vacinas de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O primeiro-ministro, António Costa, inaugurou esta sexta-feira, 20 de outubro, em Paredes de Coura, uma fábrica destinada à produção de vacinas víricas e bacterianas para a saúde humana, que representou um investimento da ordem dos 25 milhões de euros por parte do grupo galego Zendal.

"Um marco para o grupo biofarmacêutico sediado em Porrinho e também um marco para a biotecnologia da Eurorregião visto tratar-se da primeira e única fábrica de produção de vacinas para a saúde humana em Portugal", realça a Zendal, em comunicado.

Nascido com o objetivo de fabricar vacinas em grande escala, "terá uma capacidade de produção de 84 milhões anuais", estando "dotada com a mais recente tecnologia para poder desenvolver todo o processo de uma vacina, desde a produção do antígenio, ao processo de embalagem e liofilização", garante a Zendal.





Construídas num terreno com mais de 50 mil metros quadrados, no pólo industrial de Paredes de Coura, as instalações de 4.100 metros quadrados, que alberga áreas técnicas, zona de produção, armazém e escritórios, "dará inicialmente emprego a trinta profissionais, alguns dos quais previamente formados na fábrica da Zendal em Porrinho".





"Estamos a falar de uma fábrica de vacinas que nos permitirá ter autonomia e capacidade de resposta a possíveis situações de emergência futuras, mas acima de tudo trabalhará na prevenção", explicou Andrés Fernández, CEO da Zendal, grupo que emprega cerca de 650 pessoas.

"Com este passo, avançamos também na nossa estratégia de internacionalização, marcada até agora pela venda dos nossos produtos em mais de 60 países, e que agora se consolida com as primeiras instalações fora de Espanha", enfatizou o mesmo gestor.





Já António Costa afirmou que "a nova unidade de produção da Zendal, em Paredes de Coura, é um ótimo exemplo da dinâmica que a indústria dos produtos e tecnologias de saúde tem revelado em Portugal, com elevados crescimentos da investigação e desenvolvimento, da produção e das exportações".

"Com esta unidade, Portugal posiciona-se no restrito grupo de países que tem capacidade de produção de vacinas", enfatizou o primeiro-ministro, considerando que o investimento galego no concelho courense "possibilita também a criação de um novo polo biotecnológico entre a Galiza e o Norte de Portugal, mostrando que o rio Minho não é uma fronteira".

Para Costa, este é também "um investimento fundamental para ganhar músculo e escala para competirmos num mundo cada vez mais global e exigente. Hoje é um dia muito feliz para Paredes de Coura e para Portugal", rematou.





(Notícia atualizada às 17:12)