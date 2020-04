Itália vai suspender pagamento de prestação da casa devido a vírus

O Governo italiano vai aprovar um decreto-lei que suspende o pagamento da prestação do crédito à habitação por um período até 18 meses devido ao surto do coronavírus. O anúncio foi feito esta terça-feira pela vice-ministra da Economia, Laura Castelli, em entrevista à Radio Anch’io.



O decreto, que conta com outras medidas como a suspensão do pagamento de alguns impostos e de algumas faturas, será aprovado na quarta-feira pelo Parlamento italiano, referiu Castelli.



"Haverá uma importante componente fiscal, com a suspensão do pagamento de contribuições, retenções de impostos…", disse a governante. Quando questionada sobre se as medidas também contemplavam uma moratória no pagamento das prestações do crédito à habitação, Castelli afirmou que "tudo será suspenso", incluindo "as hipotecas das pequenas empresas e famílias".



Itália contabiliza mais de 9.100 casos de coronavírus e 463 mortes devido à doença.



Perante este cenário, o Governo decretou a quarentena em todo o país, proibindo eventos públicos, encerrando escolas e universidades e proibindo as deslocações para fora da área de residência.