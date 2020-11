Italiana ImpactLab compra portuguesa HeartGenetics

Foi em tempos considerada uma das 10 melhores startups de saúde a nível mundial. Captou 3,5 milhões de euros de investidores e está presente em vários países, além de Portugal, como no Brasil, Espanha, Holanda e Itália.





E foi precisamente por uma italiana que a HeartGenetics acaba de ser adquirida.





"A ImpactLab anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo ao abrigo do qual adquiriu a totalidade do capital social da HeartGenetics - Genética e Biotecnologia, SA", avança a empresa italiana, que se apresenta como o maior fornecedor de testes genéticos oncológicos pré e pós-natais em Itália.

Ana Teresa Freitas, CEO e cofundadora da HeartGenetics, "continuará a exercer a função de CEO da empresa e apoiará o desenvolvimento da empresa e a sua integração no grupo ImpactLab", afirma a mesma fonte, esta terça-feira, 17 de novembro, em comunicado, adiantando que a HeartGenetics irá manter a sua marca própria e servir os seus clientes em Portugal, Brasil, Holanda e Espanha.





"A empresa também terá a oportunidade de iniciar as vendas em Itália", realça a ImpactLab.





"Em 2013, tivemos a visão de criar uma empresa que pudesse usar dados genéticos e ferramentas computacionais para melhorar a saúde de todos. A aquisição da HeartGenetics pela ImpactLab é uma oportunidade incrível e única de desenvolver essa visão, aprimorar as nossas capacidades digitais e de biotecnologia e aprofundar as nossas raízes no campo da medicina personalizada. Para uma startup na área de diagnóstico, esta aquisição representa uma grande conquista para o ecossistema de startups portugueses de saúde ", afirma Ana Teresa Freitas, CEO da HeartGenetics.





Fundada há sete anos, através de um spin-off do Instituto Superior Técnico, a HeartGenetics fazia também parte do portfólio da Armilar Venture Partners, a principal gestora portuguesa de fundos de capital de risco.

"Como principal acionista e apoiante da HeartGenetics desde o primeiro dia, orgulhamo-nos das conquistas de Ana Teresa Freitas e da sua equipa, ao nível da tecnologia e dos produtos, fundamentais para este acordo com a ImpactLab", enfatiza Duarte Mineiro, partner da Armilar.