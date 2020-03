Medo de tocar nas notas abre nova frente em batalha digital

Os avisos começaram a aparecer em Seattle nas montras da Dick’s Drive-In, a icónica rede de hambúrgueres da cidade: "Com muita cautela, pedimos pagamentos com cartão de crédito ou débito, se possível, em vez de dinheiro".

O medo de tocar em notas de dólares agora é palpável no epicentro do coronavírus nos Estados Unidos.

E em todo o setor financeiro, surge o debate sobre como lidar com a crescente preocupação do público de que os dólares possam transmitir a Covid-19. Estudos mostram que é pelo menos teoricamente possível para outros coronavírus sobreviverem no tecido de algodão e linho das notas de dólar, embora haja pouco consenso sobre o risco real de contágio.





Nos bastidores, alguns setores da indústria e bancos pediram à Reserva Federal e ao Departamento do Tesouro que emitissem uma declaração assegurando aos americanos que o risco de usar dinheiro é mínimo, de acordo com pessoas com conhecimento das discussões. A Fed, por sua vez, diz que aguarda recomendações dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que até agora disseram que o vírus se espalha principalmente através contato de pessoa para pessoa. Entretanto, o Fed tem colocado notas repatriadas da Ásia em quarentena por até 10 dias para garantir a segurança.