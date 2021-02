Bitcoin bate novos recordes após "apostas" da Mastercard e BNY Mellon

A criptomoeda bitcoin disparou para um novo máximo de sempre depois de a Mastercard e o Bank of New Yorlk Mellon terem facilitado o uso desta divisa.





A bitcoin subiu 8,1% para os 48.663 dólares, ultrapassando o máximo de sempre atingido na segunda-feira, o qual se seguiu à revelação que a Tesla investira 1,5 mil milhões de dólares na criptomoeda.





O Bank of New York Mellon afirmou esta quinta-feira que irá deter, transferir e emitir bitcoin e outras criptomoedas para os clientes institucionais.





A Mastercard emitiu um comunicado no qual afirma que "os ativos digitais estão a tornar-se uma parte cada vez mais importante do mundo dos pagamentos" e, portanto, a empresa está a preparar-se "agora para o futuro das cripto e dos pagamentos", e vai começar a suportar algumas moedas digitais na sua rede. A seleção respeitará critérios de proteção dos consumidores e olhará à estabilidade destas moedas, procurando que ofereçam "confiança e segurança".





A Martercard já fez parcerias com fornecedores de cartões de criptomoedas, como é o caso da Wirex e BitPay, embora exija que as moedas digitais sejam convertidas em dinheiro-fiat antes de serem processados os pagamentos para as transações na sua rede. Este dinheiro é aquele que é emitido quando uma moeda não é convertível num metal precioso.





A empresa revelou ainda que está "ativamente envolvida" num diálogo com os bancos centrais em redor do mundo no sentido de desenvolver planos acerca das moedas digitais, avança a Bloomberg.





"A bitcoin aparenta estar próxima de uma tempestade perfeita para preços mais altos, com a Tesla a ajudar a solidificar os 50.000 dólares como o próximo patamar de resistência", afirma Mike McGlone, um estrategista da Bloomberg Intelligence.