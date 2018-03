Saúde cria grupo de trabalho para a “melhoria do bem estar" nos serviços do SNS

Lusa

A secretária de Estado da Saúde decidiu criar um grupo de trabalho com o objectivo de elaborar "uma proposta de plano de acção para a melhoria do bem-estar" dos cerca de 130 mil trabalhadores dos organismos e entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



O despacho de Rosa Zorrinho, publicado esta terça-feira, 27 de Março, em Diário da República, determina que este plano de acção terá de incluir as "orientações necessárias ao enquadramento da execução de medidas concretas", designadamente no que se refere à "conciliação da vida pessoal com a vida profissional" e à "melhoria dos locais de trabalho".

O plano, que terá de ser apresentado no prazo de dois meses, deverá incluir propostas para o "envolvimento e participação dos trabalhadores" e a "promoção de estilos de vida saudáveis".



No preâmbulo do diploma, a secretária de Estado da Saúde justifica a sua decisão no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Felicidade, instituído por resolução da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e comemorado a 20 de Março.



"O Ministério da Saúde pretende pôr em prática um plano de acção com medidas concretas dirigidas à melhoria dos indicadores de bem-estar das pessoas que trabalham nos organismos e entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS)" na medida em que "os resultados das pesquisas desenvolvidas sobre este tema evidenciam uma ligação directa entre o bem-estar das pessoas, a sua felicidade e a produtividade no trabalho que realizam", lê-se no despacho assinado no dia 21.



O grupo de trabalho será constituído por elementos dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, da Administração Central do Sistema de Saúde e Direcção-Geral da Saúde, além de um especialista indicado pela Ordem dos Psicólogos, um especialista em Medicina do Trabalho, um especialista em Saúde e Segurança no Trabalho e um elemento do gabinete da governante.