1 Aprovação na generalidade

A discussão e votação na generalidade dos cinco projetos de lei (PS, BE, PAN, PEV e IL) sobre a eutanásia é o primeiro passo até que a despenalização seja uma realidade. Depois de PS e PSD terem dado liberdade de voto aos deputados, a votação será uninominal. Espera-se que a maioria dos deputados aprove os cinco diplomas.

2 Discussão na especialidade

Nesta fase, caberá aos deputados da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias chegar a um texto comum a partir dos cinco projetos de lei. O primeiro passo é criar um grupo de trabalho, que pode pedir audições ou pareceres sobre o tema. A discussão varia entre 60 e 90 dias, normalmente, mas os prazos podem ser adiados, sem limite.

3 Votação na especialidade

Depois da discussão em comissão, os deputados vão ter de votar o texto comum que resultou desse debate. Podem optar por votar artigo a artigo ou todo o diploma. Têm acesso a essa votação apenas os deputados que têm assento na Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, o que exclui o deputado do Iniciativa Liberal.

4 votação final global

Se for aprovada em especialidade, o texto comum que sair da Comissão vai a plenário, agora para votação final global. Novamente, deve haver liberdade de voto aos deputados do PS e do PSD – e é provável que a votação inicial se repita. Aprovado o diploma, a lei é enviada para a Presidência da República para promulgação.

5 Envio para o constitucional

Conhecidas as dúvidas do Presidente da República sobre a eutanásia, a primeira opção possível para Marcelo é enviar o diploma para o Constitucional, que tem 25 dias para avaliar. Se existir inconstitucionalidade, a lei volta ao Parlamento para que essa norma seja retirada. Se não Marcelo ainda pode promulgar ou vetar a lei.