Parlamento aprova despenalização da eutanásia

A Assembleia da República aprovou esta quinta-feira, na generalidade, cinco projetos de lei para a despenalização da morte medicamente assistida. Os projetos do PS, Bloco de Esquerda, PAN, Os Verdes e Iniciativa Liberal vão agora descer à comissão onde, em sede de discussão na especialidade, deverá depois ser fixado um texto comum.

Tratou-se de uma votação nominal, que demorou cerca de meia hora e em que os 222 deputados presentes foram chamados por ordem alfabética, nome a nome, dizendo em que projetos votavam a favor ou contra ou, ainda, se se abstinham.



O projeto do PS foi o mais votado, com 127 votos, 10 abstenções e 86 votos contra, sendo o do BE o segundo mais votado, com 124 deputados a favor, 14 abstenções e 85 contra.