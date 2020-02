Veneza suspende Carnaval por causa do coronavírus

As autoridades italianas ordenaram a suspensão dos festejos do Carnaval de Veneza para tentar travar a propagação do novo coronavírus, numa altura em que o número de casos de infeção no país se eleva a 132.





O governador da região de Veneto, Luca Zaia, disse que a suspensão entra em vigor ao final da tarde de deste domingo, 23 de fevereiro.