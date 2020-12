Sueca Anticimex compra empresa de controlo de pragas em Leiria

A sueca Anticimex, que opera em Portugal desde 2013, comprou a empresa Leiripraga, que leva mais de sete décadas no mercado da desratização, desbaratização, desinfestação, controlo de aves e extermínio de pragas em casas e empresas.

A empresa de Leiria é a sexta aquisição realizada pela multinacional em Portugal nos últimos quatro anos, num total de mais de 12 milhões de euros investidos em aquisições e fusões no país.

Com o crescimento no portefólio, divulgado esta terça-feira, 29 de dezembro, a Anticimex Portugal, sediada na Amadora, reforça a presença na região Centro do país, passando a ter uma nova delegação em Leiria, e reclama uma quota de mercado de 19% a nível nacional.

Com esta transação adquirimos também um maior conhecimento técnico e ganhos de eficiência com o aumento da dispersão geográfica. Paulo Coelho, diretor-geral da Anticimex Portugal







O diretor-geral, Paulo Coelho, frisa que esta transação acrescenta também "um maior conhecimento técnico, ganhos de eficiência com o aumento da dispersão geográfica e um aumento da quota em zonas do país, até agora, com menor expressão para a Anticimex".

Como o Negócios noticiou em abril, o controlo de pragas é a principal atividade, mas a pandemia de covid-19 obrigou a Anticimex a reduzir o fluxo de trabalho nessa área e a "concentrar esforços e equipas" nos serviços de desinfeção em espaços públicos, empresas, galerias comerciais e instituições de solidariedade social.

Agora com 134 trabalhadores distribuídos por seis delegações, que prestam serviços a mais de 10 mil clientes em todas as regiões do país, incluindo Madeira e Açores, a filial portuguesa registou um crescimento de 27% em 2019, atingindo uma faturação de seis milhões de euros.