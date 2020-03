Fabio Wajngarten, o chefe da Secretaria de Comunicação do governo brasileiro, está infetado com coronavírus, após uma viagem de estado aos EUA.De acordo com o jornal O Globo, o secretário de Bolsonaro realizou o exame em São Paulo e aguarda agora contraprova, em isolamento.Wajngarten esteve no fim de semana passado a almoçar com Donald Trump, presidente dos EUA, pelo que a embaixada norte-americana já pediu satisfações a Brasília.