SNS nunca teve tantos médicos, enfermeiros e auxiliares

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem quase mais 10 mil profissionais do que há um ano, antes do início da pandemia, com destaque para o aumento do número de enfermeiros e de assistentes operacionais.

Segundo os dados do Portal da Transparência do Ministério da Saúde relativos a janeiro, citados pelo Público, o SNS tinha 147.075 trabalhadores em Janeiro deste ano, o que compara com 137.186 no primeiro mês de 2020.

Apesar de o SNS nunca ter tido tantos profissionais, o líder dos administradores hospitalares. Alexandre Lourenço, sustenta que mais de 60% foram contratatos a prazo e que este "processo foi um pouco arbitrário, não obedeceu a grande planeamento".

No início de março, a ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que o Governo "podia sempre ter feito mais" quanto à execução orçamental e aos recursos humanos, mas reclamou que "não faltaram meios financeiros ao SNS em 2020, em nenhum momento do ano".