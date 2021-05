SNS vai poder integrar 2.474 profissionais de saúde. Mais de 600 são enfermeiros para resposta hospitalar

Leia Também Médicos alertam que subsídio de risco não está a ser pago na maioria dos casos

Leia Também SNS nunca teve tantos médicos, enfermeiros e auxiliares

O SNS vai poder integrar 2.474 profissionais de saúde, com contratos de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado em funções públicas, indica um despacho assinado pelo Ministro das Finanças, pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública e pela Ministra da Saúde. O despacho foi publicado esta quarta-feira (12), em Diário da República.Esta medida abrange, na sua maioria, profissionais que foram contratados no âmbito do combate à covid-19. O despacho "permite dar cumprimento a diversos compromissos assumidos na Lei do Orçamento de Estado para 2021, sendo que a distribuição dos postos de trabalho pelas entidades do SNS será determinada por despacho da Ministra da Saúde, e deverá ser feita preferencialmente por unidades onde existam trabalhadores recrutados ao abrigo do DL 10-A/2020, de 13 de março", indica o comunicado do Ministério da Saúde.Fica assim autorizada a contratação de 110 enfermeiros em saúde comunitária e saúde pública e de 110 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de saúde ambiental. Já nas respostas hospitalares está prevista a contratação de 60 médicos para a formação especializada em Medicina Intensiva, 626 enfermeiros e 198 assistentes operacionais.O ministério da Saúde indica também que "o reforço será ainda acrescido da contratação dos médicos recém especialistas que venham a concluir a especialidade na primeira época de 2021 e de outras contratações diretas que venham a revelar-se necessárias."