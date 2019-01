Trofa Saúde abre hospital no “shopping” Espaço Guimarães

O novo dono do Senhor do Bonfim, o maior hospital privado do país, abriu esta segunda-feira a sua 11.ª unidade. Instalada no centro comercial Espaço Guimarães, conta com uma área de quatro mil metros quadrados.

O Trofa Saúde Hospital inaugurou esta segunda-feira, no Espaço Guimarães, a 11.ª unidade do grupo.

O grupo Trofa Saúde, a maior rede de hospitais privados da região norte, que ainda recentemente adquiriu o Senhor do Bonfim, em Vila do Conde, que corporiza o maior estabelecimento hospitalar privado do país, inaugurou esta segunda-feira, 21 de janeiro, a sua 11.ª unidade.

Instalada no centro comercial espaço Guimarães, numa área de quase quatro mil metros quadrados, oferece uma vasta paleta de serviços de saúde, incluindo análises clínicas, imagiologia, fisioterapia, medicina dentária e mais de 30 especialidades médicas, cirúrgicas e complementares, avança o grupo, em comunicado.

Localizado no piso 0 e 1 do "shopping", com entrada junto ao hipermercado Jumbo, o Trofa Saúde Hospital do Espaço Guimarães estará a aberto todos os dias da semana, de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas, e domingos e feriados das 10 às 21.

O Espaço Guimarães, que é gerido pela Klépierre em Portugal, iniciou 2019 com outras novidades, como a instalação do primeiro ginásio da rede Fitness Hut na cidade-berço e uma loja da Adidas.