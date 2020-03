Vírus aumenta procura por médicos virtuais e expande telemedicina

O novo coronavírus que obriga a bloqueios e abala economias também tem estimulado uma revolução silenciosa no campo da telemedicina.

A propagação da COVID-19 pela Europa, com o aumento do número de pacientes, o medo de contaminação e sistemas de saúde saturados levam muitas pessoas a procurar consultas médicas online. A lista de empresas que oferecem médicos virtuais inclui startups como Doctolib, financiada pela General Atlantic, a francesa Qare, que tem apoio da seguradora Axa, a unidade Livi da sueca Kry International, a Push Doctor, do Reino Unido, e a Compugroup Medical, da Alemanha.

"É uma pena, mas a atual epidemia pressiona pacientes a dar o salto e pode acelerar uma mudança de hábitos", disse Olivier Thierry, diretor-presidente da Qare, plataforma francesa que oferece consultas em vídeo com a sua equipa de médicos. "As previsões de crescimento mudam a cada dia."

O negócio de ligar médicos e pacientes através de consultas por vídeo teve um início lento na Europa devido à reticência de pacientes, um ambiente regulador hostil, disparidades nos sistemas de saúde e regras de seguros. Agora, com os hospitais saturados para lidar com o vírus, pacientes recorrem a esses serviços e os governos deixam de lado as reservas sobre os riscos das "consultas de sofá" para facilitar a regulamentação.

Em 2018, a Comissão Europeia estimou que o mercado global de telemedicina alcançaria 37 mil milhões de euros até 2021, com uma taxa de crescimento anual de 14%. Agora, esses números podem ser superados, pois as preocupações com o vírus aumentam a procura, tornando essas consultas mais rotineiras e amplamente aceites.

O CEO da Qare espera que a telemedicina represente cerca de 10% das 400 milhões de consultas médicas anuais da França até o final de 2021, em relação a números insignificantes atualmente. A Qare, que cobra uma comissão de 20%, disse que nas últimas semanas registou 25% mais consultas do que o normal. No ano passado, a empresa registou 80 mil consultas em relação às 8 mil no seu primeiro ano completo de operação em 2018.





