Cerca de 13% dos trabalhadores que em 2022 descontaram para a Segurança Social eram estrangeiros e fizeram contribuições superiores a 1,8 mil milhões de euros. Em termos absolutos significa que são perto de 650 mil pessoas com descontos. Os dados foram revelados esta quarta-feira pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS), Ana Mendes Godinho.





"Em 2022 os números, neste momento fechados, já retratam 650.000 trabalhadores estrangeiros declarados à Segurança Social e, portanto, ativamente descontaram para a Segurança Social o que significa um aumento de quatro vezes o número de trabalhadores estrangeiros que tínhamos na Segurança Social em 2015", indicou a ministra da audição regimental no Parlamento.





Tendo em conta que o número de trabalhadores (por conta de outrem e independentes) a descontar no ano passado, estes 650 mil trabalhadores representam 12,7% do total.



Trata-se de um aumento significativo face a 2021. Com efeito, verifica-se um aumento de 37% em apenas um ano em termos de número de efetivos estrangeiros a descontar e mais 38,5% nas contribuições que entram nos cofres da Segurança Social. Isso mesmo foi sublinhado pela ministra. "Na prática também representando um aumento muito grande do volume de contribuições sociais que os trabalhadores estrangeiros estão a contribuir do ponto de vista da das da receita da Segurança Social", frisou Ana Mendes Godinho.

A ministra apontou a importância do indicador para fazer a "avaliação da capacidade atração de trabalhadores estrangeiros para Portugal que sabemos que é mesmo crítico para o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento".