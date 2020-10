Aumento extra das pensões antecipado para janeiro após acordo entre PCP e governo

Afinal o aumento extra das pensões vai acontecer já em janeiro e não em agosto, tal como está inscrito na proposta do Orçamento do Estado para 2021. Isto porque, de acordo com uma notícia avançada esta tarde pelo Público, nas negociações com o PCP o Governo aceitou antecipar esse pagamento para janeiro.

No orçamento está previsto um aumento extra das pensões, de dez e seis euros conforme os casos, a partir de agosto. Com este acordo, a proposta será alterada na especialidade e as pensões serão pagas com aumentos já a partir de janeiro.



A atualização é de dez euros por pensionista que tenha um montante global de pensões igual ou inferior a 1,5 IAS (438,81 euros) e de seis euros no caso dos pensionistas que viram pelo menos uma das suas pensões atualizadas entre 2011 e 2015. Entre estes últimos estão os que têm as pensões mais baixas de todas, como a pensão social, a pensão rural ou o primeiro escalão das pensões mínimas.



Este acordo entre PCP e governo foi noticiado poucos minutos antes de o partido liderado por Jerónimo de Sousa anunciar o sentido de voto no Orçamento.





O PCP vai abster-se e João Oliveira, em conferência de imprensa, na Assembleia da República, confirmou o acordo. "Um dos compromissos que o Governo admitiu foi a possibilidade de se introduzir essa alteração na proposta [de Orçamento] e de o aumento das pensões ter efeitos em janeiro e não em agosto", afirmou o deputado os jornalistas.Nas negociações com o governo os partidos de esquerda sempre reclamaram o aumento já em janeiro. O Governo adiantou que este aumento extra era o único de 2021 nas pensões.(notícia atualizada com declaração de João Oliveira)