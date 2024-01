E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

No último mês do ano de 2023 houve 9,8 mil trabalhadores em situação de lay-off, ao abrigo do mecanismo que permite reduzir salários com um apoio da segurança social, seja através da redução de horário ou da suspensão de contratos.





O número divulgado esta segunda-feira representa um aumento de 244% face a dezembro de 2022, mas um recuo de 38% face a novembro, um mês que surpreendeu, tal como os dois anteriores, pelo crescimento do número de trabalhadores abrangidos por este mecanismo enquadrado no Código do Trabalho.









É que em novembro havia 15.760 pessoas abrangidas por este mecanismo, o número mais elevado da série, que só reflete o recurso ao mecanismo desenhado para situações de crise empresarial ao abrigo do Código do Trabalho, ignorando as versões adaptadas que se generalizaram na pandemia (como o "apoio à retoma").





O número de empresas abrangidas continuou a subir, para 579 em dezembro. Mais 1,9% do que em novembro e mais 216% do que em período homólogo, mostram ainda as estatísticas oficiais da Segurança Social.





Salário médio acelera para 6,8% em novembro





Os mesmos dados mostram que o valor médio das remunerações declaradas à Segurança Social subiu 6,8% em novembro, aparentemente invertendo o abrandamento reportado em meses anteriores.





"O valor médio das remunerações totais que foram declaradas por trabalho dependente situou-se em 1 907,77 euros. Na variação mensal registou-se um crescimento de 42,7%, que resulta do pagamento do subsídio de Natal e, em comparação com o período homólogo, verificou-se um crescimento de 6,8%", lê-se na síntese estatística da Segurança Social.





O boletim refere que "a variação salarial média por trabalhador no conjunto dos primeiros dez meses do ano foi de 7,3%, período em que se verificou um crescimento de 4,8% de emprego por trabalho dependente".