Natalidade caiu no ano em que os óbitos subiram 10%

Nasceram 2,5 mil bebés em Portugal no ano passado, mas morreram mais 11 mil pessoas face ao ano anterior, segundo dados preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE).



Em causa está um recuo de 2,6% no número de nascimentos de mães residentes em Portugal e um aumento de 10,2% no número de mortes.





Assim, e no contexto da pandemia, "o aumento do número de óbitos, assim como o decréscimo do número de nados-vivos, determinaram um forte agravamento do saldo natural (-38 856)". Há 12 anos que este saldo natural é negativo.





Estes dados preliminares baseiam-se na informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até final de fevereiro de 2021.