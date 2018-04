PSD, CDS e PS chumbam fim do corte de 14,5% às reformas aos 63 anos

O Bloco de Esquerda propunha que as pessoas que se reformassem aos 63 anos e que, aos 60 de idade, já tivessem 40 anos de carreira contributiva, se pudessem reformar sem o corte de 14,5%. De acordo com o CDS, o PCP e o PS a proposta nunca poderia entrar em vigor este ano. PS admitiu "negociar" a proposta no próximo orçamento do Estado, mas não comprometeu.

PSD e CDS voltaram a dar a mão ao PS para chumbar a proposta do Bloco de Esquerda para atenuar os cortes nas pensões das pessoas que se reformam com longas carreiras. Mas que, de acordo com os deputados do PS, do CDS e do PCP, nunca poderia entrar em vigor este ano.





Em concreto, o que o BE propunha era que as pessoas que se reformassem aos 63 anos, e que aos 60 anos de idade já tivessem 40 de carreira, se pudessem reformar sem a penalização do factor de sustentabilidade (14,5%), mantendo, no entanto, os restantes cortes por antecipação da reforma (de 0,5% ao mês ou de 6% por cada ano que falte para a idade da reforma, que vai nos 66 anos e 4 meses).





O Bloco de Esquerda argumenta que o Governo se comprometeu a avançar com esta segunda fase do alívio das penalizações em Janeiro deste ano.