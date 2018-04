BE desafia Governo a eliminar corte de 14,5% nas reformas aos 63 anos

Proposta que vai ser discutida na próxima semana prevê o fim do factor de sustentabilidade para quem tenha 63 anos de idade, mantendo as restantes penalizações.

Miguel Baltazar/Negócios

O Bloco de Esquerda desafia o Governo a eliminar o corte de 14,5% no caso dos pensionistas que se reformem antecipadamente com mais de 63 anos de idade.



O Governo chegou a anunciar o fim do factor de sustentabilidade para todos os que se reformem antecipadamente, em três fases. A primeira entrou em vigor em Outubro e elimina os cortes (e as bonificações) para quem tem muito longas carreiras, como as de 48 anos.



A segunda fase deveria ter entrado em vigor em Janeiro. Terá sido esse, segundo o PCP e o BE, o compromisso do Governo.



A proposta "concretiza a segunda fase da revisão do regime de reformas antecipadas por flexibilização, eliminando o factor de sustentabilidade para os beneficiários com idade igual ou superior a 63 anos e que, aos 60 anos, tenham pelo menos 40 anos civis", lê-se no projecto, desenhado para entrar em vigor 30 dias após a sua publicação.

O projecto de lei, que irá ser debatido na próxima terça-feira, não elimina os outros cortes que se aplicam por antecipação da idade da reforma (de 6% por cada ano ou 0,5% por cada mês que falte para a idade da reforma, que é já de 66 anos e 4 meses).



Esta sexta-feira, em concertação social, o Governo fez um balanço da primeira fase, destinada a longuíssimas carreiras, que acelerou o ritmo dos pedidos de reforma antecipada. Ao longo do ano passado, foram cerca de 21 mil.