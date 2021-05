Segurança Social deteta 917 lares ilegais desde o início da pandemia

A Segurança Social identificou um total de 917 lares de idosos sem licenciamento ou condições de funcionamento desde o início de 2020, dos quais 129 foram sinalizados nesta situação durante os primeiros quatro meses deste ano.

Segundo dados oficiais citados pelo Público esta segunda-feira, 24 de maio, neste período que coincidiu com o início da pandemia, foram realizadas 1.815 ações de fiscalização, que resultaram na ordem de encerramento de 131 lares em situação irregular, 41 deles com "caráter de urgência".

Leia Também Negócio dos lares de idosos cai 12% com a pandemia

"Não encerrou de facto, porque a maioria são ordens não cumpridas", contrapõe João Ferreira de Almeida, presidente da Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI), explicando ao mesmo jornal que suspendem a atividade durante algum tempo e reabrem noutra morada ou avançam com providências cautelares ou recursos judiciais.

Leia Também Receita fiscal destinada à Segurança Social subiu 13%

Até à vacinação na população mais idosa, estas estruturas residenciais para idosos estiveram no centro das atenções devidos ao número de surtos e de mortes por covid-19. Recentemente, os funcionários passaram a ser testados todos os meses, tendo o Governo estimado que a 9 de abril que os 294 mil testes realizados até então terão evitado mais de 870 surtos da doença.

Leia Também Excedente da Segurança Social recua para 229,7 milhões em março

Um estudo da Informa D&B mostrou que as residências para a terceira idade faturaram menos 11,9% no ano passado , em relação a 2019, com o volume de negócios do setor a cair para 295 milhões de euros. Em março operavam em Portugal 2.512 residências, das quais 1.760 eram de entidades sem fins lucrativos e as restantes 752 pertenciam a privados.