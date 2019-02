Simulador de pensões da Segurança Social teve 2,9 milhões de acessos. Mas não está atualizado

Carlos Manuel Martins

Lançado há nove meses, o simulador de pensões da Segurança Social já teve 2,9 milhões de acessos, segundo o Governo. Mas os cálculos ainda não estão adaptados às novas regras que eliminam o fator de sustentabilidade para quem tem mais de 63 anos e que, aos 60 anos, já tinha 40 de carreira contributiva.



"O novo regime só foi aprovado no final do ano e portanto não podemos fazer alterações ao simulador com base em hipóteses de alterações legislativas. E portanto está neste momento a ser ultimado e nas próximas semanas ou dias, no início de Fevereiro" já estará adaptado, justificou em resposta aos jornalistas o ministro da Segurança Social, Vieira da Silva.



As declarações foram prestadas à margem do lançamento de um outro novo simulador da Caixa Geral de Aposentações (CGA), que numa primeira fase de destina a um universo de cerca de 200 mil funcionários públicos que não pertencem a regimes específicos e que continuam a trabalhar no Estado. Os detalhes desse simulador podem ser consultados aqui.



Para Vieira da Silva, a grande vantagem do novo simulador da CGA é o fato de utilizar exatamente a mesma informação sobre remunerações passadas que existe no sistema. "O grande salto em frente é este simulador ser construído com base na carreira de cada um".



As regras que entraram em vigor este ano estabelecem que os beneficiários da Segurança Social que aos 60 anos de idade já têm 40 de carreira contributiva se poderão reformar antecipadamente sem o corte do fator de sustentabilidade (14,7% este ano), apesar de manterem os cortes de 0,5% por cada mês que falta para a idade da reforma.



A lei do orçamento do Estado prevê que a legislação que adapta estas regras à CGA seja preparada no primeiro semestre deste ano.

Dos 2,9 milhões de acessos ao simulador de pensões da Segurança Social, cerca de 900 mil dizem respeito a situações nas quais os beneficiários introduziram as suas próprias informações contributivas, indo além da simulação automática.