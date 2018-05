Em 24 horas foram feitas 117 mil simulações de pensões

Nas primeiras 24 horas de funcionamento do novo simulador, foram feitas 117.169 simulações de pensões no site da Segurança Social Directa, segundo dados revelados pelo Governo.





Destas, 83,7 mil (71%) foram simulações automáticas, ou seja, aquelas em que a Segurança Social estima a carreira que ainda não está registada no sistema, assumindo um ganho real anual nos salários de 0,5% (sobre uma inflação de 0,5%).





Foram ainda realizadas 33,4 mil simulações "à medida", ou seja, na segunda modalidade, que permite que o utilizador ajuste os níveis salariais, a duração da carreira contributiva, ou o impacto de situações específicas, como o desemprego.





O simulador está disponível desde esta quarta-feira, "não tendo sido registados quaisquer problemas no acesso à Segurança Social Directa", refere nesta nota à imprensa o Ministério da Segurança Social.

No mesmo período, "o número de pedidos quadruplicou": registaram-se mais de 11 mil novos pedidos de registo ou de 2ª via para acesso ao site oficial, acrescenta o Governo.



As características gerais do novo simulador estão descritas aqui.





Para realizar uma simulação é necessário estar inscrito na Segurança Social Directa, onde segundo fonte oficial há 4 milhões de inscritos. Há três formas de o fazer:





1) Através do site. Este processo exige uma palavra passe que será enviada por carta, "num prazo médio de oito dias".



2) Através do cartão de cidadão, desde que tenha o leitor do cartão.





3) Através da chave móvel digital, que pode ser solicitada numa loja do cidadão.