Agricultores com apoio extra de 10 cêntimos nos combustíveis

A versão do acordo de rendimentos alcançado entre o Governo, as associações patronais e a UGT define a criação de um "apoio extraordinário imediato aos agricultores para mitigar o aumento do preço dos combustíveis".Essa ajuda extraordinária é "equivalente à taxa de carbono, à redução da taxa unitária do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) do gasóleo agrícola para o mínimo legal e a uma compensação pelo IVA", num montante total de 10 cêntimos por litro.

A regra para essa compensação ao setor agrícola terá "em consideração os consumos de gasóleo agrícola reportados ao último ano completo", lê-se no documento que serviu de base ao acordo deste sábado, consultado pelo Negócios.O acordo entre Governo, as associações patronais e a UGT foi fechado este sábado ao final do dia. O primeiro-ministro dará uma conferência de imprensa esta domingo onde serão conhecidos os detalhes de algumas das medidas incluídas no documento.Entretanto, o Presidente da República já considerou que o acordo alcançado na concertação social é "muito importante" em época de instabilidade mundial e de incerteza económica, defendendo que cria uma "almofada" para os próximos anos.