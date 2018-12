Empresa de Israel quer produzir canábis em Portugal para exportar

A Cannbit, produtora israelita de canábis para fins medicinais, pretende avançar com um processo de internacionalização e nesse âmbito está a olhar para o mercado português.

Segundo a Reuters, o objectivo passa por instalar em Portugal uma infra-estrutura de produção de canábis, que seria depois exportada para o resto do mundo.

"Continuamos a implementar a nossa estratégia de crescimento, que inclui a instalação de um centro de produção em Israel e no estrangeiro, com o objectivo de crescer no canábis medicinal para venda em Israel e no exterior", disse à agência de notícias o CEO da Cannbit, Yaron Razon.

Israel ainda não permite a exportação de canábis a partir do país, daí que a Cannbit esteja a estudar a instalação de um centro de produção em Portugal.

Mais detalhes sobre a potencial entrada em Portugal, como o volume de investimento e o local, não foram revelados na notícia da Reuters.

Portugal tem conseguido atrair vários investimentos de firmas internacionais desde que legalizou a produção de canábis para fins medicinais. Um dos mais volumosos foi efectuado pela companhia do Canadá Tilray, que tem um plano para contratar 100 colaboradores até ao final do ano e investir até 20 milhões na sua unidade de produção em Cantanhede.