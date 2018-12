Dona da Tabaqueira quer comprar produtora de canábis do Canadá

A Altria, que controla a Marlboro e a Tabaqueira em Portugal, está a equacionar avançar para a aquisição da Cronos, uma produtora de canábis do Canadá.

De acordo com o Financial Times, se esta operação se concretizar, será a primeira grande aquisição de uma produtora de canábis por parte de uma fabricante de cigarros.

A Cronos publicou um comunicado após o fecho da última sessão a revelar que estava "envolvida em negociações" sobre um potencial investimento da Altria na empresa, embora não tenha sido fechado qualquer acordo.

A indústria do canábis tem estado em forte ebulição, depois do consumo e produção ter sido liberalizada em várias partes do mundo. É no Canadá que estão sediadas diversas companhias do sector, sendo que a Cronos é uma das mais relevantes. As acções da empresa cotada em Nova Iorque estão a disparar 14% na pré-abertura de Wall Street, o que dá à empresa uma capitalização bolsista de 1,9 mil milhões de dólares.

Dado o crescimento do sector, as operações de fusões e aquisições a envolver fabricantes de canábis já superam 10 mil milhões de dólares este ano. O consumo de canábis (para fins medicinais e outros) deverá chegar a 32 mil milhões de dólares em 2020, contra apenas 9,5 mil milhões de dólares no ano passado.

Em sentido inverso, o consumo de tabaco tradicional tem estado a recuar, devido à mudança de hábitos de consumo e crescimento de cigarros electrónicos e tabaco aquecido.

A Altria tem na Marlboro a marca de cigarros mais conhecida. Em Portugal, desde 1997 que controla 100% do capital da Tabaqueira, através da Philip Morris International (PMI).