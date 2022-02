Odemira garante exportação de dois milhões de euros de canábis para a Alemanha com ajuda de Snoop Dog

Leia Também Holigen já colhe canábis medicinal em Sintra e espera chegar às duas toneladas por ano

A multinacional norte-americana Clever Leaves anunciou esta terça-feira um reforço da parceria que mantém com a alemã Cansativa, a maior distribuidora de canábis medicinal da Alemanha.O acordo prevê que a Cansativa compre, pelo menos, dois milhões de euros de flor de canábis com elevado teor de THC produzida nas instalações da Clever Leaves em Portugal, situadas em Odemira.Em comunicado, a empresa refere que a parceria com a Cansativa vai continuar a desenvolver-se durante 2022. O objetivo é fazer chegar "produtos seguros, confiáveis e com qualidade farmacêutica" às "milhares de farmácias alemãs" que a Cansativa fornece.Para que o acordo seja posto em prática, a Clever Leaves ainda precisa de garantir a certificação europeia de boas práticas de fabrico (GMP), e a Cansativa tem de fechar uma ronda de financiamento. A empresa espera que a parceria comece a produzir efeitos no final de 2022.O acordo entre as duas empresas surge, precisamente, na sequência de uma ronda de financiamento assegurada pela Cansativa. A empresa alemã angariou 15 milhões de euros numa ronda de série B, encabeçada pela Casa Verde Capital, um fundo de investimento co-fundado pelo rapper norte-americano Calvin Broadus, conhecido como Snoop Dog."Este financiamento vai ajudar a Cansativa a capitalizar a sua forte posição no mercado alemão da canábis medicinal, bem como a preparar-se para o potencial mercado da canábis para consumo com fins recreativos".O negócio implica ainda que a Clever Leaves venda uma parte do capital que detém na Cansativa. A venda, refere o comunicado, deverá render cerca de 2,3 milhões de euros, antes de impostos, e a participação da Clever Leaves na empresa alemã ficará reduzida a 9%."A expansão da nossa parceria vai permitir fortalecer a nossa presença na Alemanha e responder à procura por produtos medicinais premium. Com o investimento adicional da Casa Verde, acreditamos que a Cansativa está bem posicionada para beneficiar do atual e prospetivo enquadramento regulatório do mercado alemão", refere Andrés Fajardo, presidente da Clever Leaves, citado na mesma nota."Estamos ansiosos por alavancar a nossa já forte parceria, com o objetivo de melhorar o nosso portfólio para os pacientes da Alemanha e, eventualmente, de toda a União Europeia", conclui o responsável.