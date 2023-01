Canábis: Clever Leaves deixa Portugal e despede 63

Leia Também Odemira garante exportação de dois milhões de euros de canábis para a Alemanha com ajuda de Snoop Dog

A Clever Leaves, multinacional norte-americana dedicada à produção de canabinóides para a indústria farmacêutica, decidiu abandonar as operações em Portugal, indicou a empresa esta segunda-feira.A saída de Portugal, onde possui uma plantação de canábis em São Teotónio, no concelho de Odemira, e uma unidade de pós–colheita de canábis medicinal de grau farmacêutico no Parque Empresarial da Península de Setúbal, insere-se num plano de reestruturação das suas operações, concentrando a produção na Colômbia.A produção em Odemira deverá cessar por completo no final deste trimestre, assinala a empresa.

A empresa indica que irá dispensar 63 trabalhadores ligados às operações em Portugal, estimando custos de 19 a 21 milhões de dólares, dos quais 700 mil a 900 mil dólares relacionados com indemnizações aos trabalhadores dispensados, 12 a 13 milhões de dólares relacionados com imóveis, propriedades e equipamentos e seis a sete milhões de dólares devido a inventário não vendido.