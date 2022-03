Exportações de canábis cresceram mais de seis vezes em 2021

Portugal exportou, ao longo do ano passado, 30 toneladas de flor seca de canábis, com teor de humidade igual ou inferior a 10%, multiplicando por mais de seis vezes a quantidade vendida ao exterior em 2020, avança esta terça-feira o Jornal de Notícias E, segundo o diário, que cita dados fornecidos pelo Infarmed, o volume de exportações nos primeiros dois meses do ano soma já 10 toneladas.Os mercados com maiores subidas são a Austrália, França, Reino Unido e Estados Unidos, mas Israel e Canadá continuam a ser os destinos que lideram as vendas de canábis de Portugal ao estrangeiro, indica o jornal.