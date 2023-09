Produtores de leite denunciam descida de 11 cêntimos por litro à produção em cinco meses

Leia Também Há “dumping” no setor do leite em Portugal

Leia Também Produtores de leite lamentam redução do preço pago à produção, a segunda em dois meses

Leia Também Produtores de leite revoltados com redução de 5 cêntimos do preço pago à produção

A Associação dos Produtores do Leite de Portugal (Aprolep) denunciou, esta quarta-feira, que o preço pago por litro à produção desceu 11 cêntimos em cinco meses, alertando para o anúncio de novos cortes."Os produtores de leite associados nas cooperativas agrupadas na Lactogal [que detém marcas como Agros, Gresso ou Matinal] foram informados da descida de três cêntimos por litro de leite a partir do próximo dia 1 de outubro, 'atendendo à evolução do mercado do leite e lacticínios'", diz a Aprolep em comunicado, dando conta de que outro comprador, que não identifica, "anunciou a descida de dois cêntimos por litro"."Em cinco meses, o preço aos produtores já desceu cerca de 11 cêntimos por litro, sem se registar idêntica descida nos custos de produção. Pelo contrário, subiu o custo do gasóleo, das sementes e da palha para os animais", afirma a Aprolep.Esta descida acontece pouco mais de uma semana depois da divulgação do Estudo da Cadeia de Valor do leite UHT, no âmbito do recém-lançado Observatório de Preços Agroalimentar, configurando, na perspetiva da Aprolep, "um exemplo prático da principal conclusão que o referido estudo demonstrou: indústria e distribuição mantêm sempre margem positiva e quando há prejuízo é sempre dos produtores".Para a organização, "esta descida prova que é necessário tomar medidas concretas para alterar a realidade retratada nesse estudo", à luz do qual se verificou "durante um longo período de tempo um preço de venda de leite inferior aos custos de produção".Segundo a Aprolep, esta semana, também o European Milk Board (EMB), associação de produtores de leite europeus onde está filiada, alertou para "a terrível situação do mercado dos lacticínios no que respeita aos preços do leite" e apelou à União Europeia para que "acorde finalmente e acione algumas medidas de emergência para evitar que o mercado europeu do leite entre em colapso", nomeadamente, ativando a "redução voluntária da produção" e compensando os produtores que adiram a esse programa."O EMB alertou que os preços estão a cair nos Estados-membros da UE e os produtores estão a ser forçados a fechar as portas. A Europa fica a perder, tanto económica como socialmente, se as vacas deixarem de ser criadas nas zonas rurais e as empresas agrícolas não puderem manter-se em atividade. A agricultura é a base das regiões rurais e, sem ela, as zonas rurais entram em colapso", realça a Aprolep, reiterando a proposta do EMB "para que não haja mais empresas agrícolas a falir, as zonas rurais permaneçam dinâmicas e a UE tenha uma segurança de abastecimento estável"."Quantos mais produtores terão de abandonar a atividade até haver ações concretas para que a produção possa receber um valor que cubra os custos e não sejam sempre os mesmos a suportar os lucros da indústria e distribuição?", questiona.