Há “dumping” no setor do leite em Portugal

Pelo menos no ano de 2022, o preço final de venda do leite foi "inferior aos custos de produção", o que configura "dumping" – uma prática desleal, consubstanciada em vendas com prejuízo, algo que é legalmente proibido.

As conclusões constam de um estudo setorial sobre a cadeia de valor do leite, a que o jornal Público teve acesso, realizado nos meses de abril e maio, no âmbito do Observatório de Preços do setor agro-alimentar apresentado esta semana pelos ministérios da Agricultura e da Alimentação e da Economia e do Mar, e com base nas duas últimas campanhas comerciais (2021 e 2022).

O estudo dá conta de duas campanhas "particulamente distintas entre si", que corresponderam a "períodos com enormes variabilidades, sobretudo dos custos com factores de produção e de preços de mercado e de transacção entre os diferentes elos da cadeia de valor", a que não foram alheias as perturbações nos mercados mundiais causadas pelo eclodir da guerra na Ucrânia, em Fevereiro de 2022, sublinha o Público.

De acordo com o mesmo estudo, nos anos de 2021 e 2022 "assistimos a uma alteração substancial dos preços pagos à produção", sendo que "as margens são muito baixas em todos os elos da cadeia" do leite, "reflectindo o facto de se tratar de um produto pouco diferenciado e muito exposto ao mercado mundial".

O consumo de leite caiu 20,3% nos últimos 10 anos.

