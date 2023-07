Produtores de leite lamentam redução do preço pago à produção, a segunda em dois meses

O preço do leite pago aos produtores de leite que fornecem o setor cooperativo associado na Lactogal, que detém marcas como Agros, Gresso ou Matinal, diminuiu em três cêntimos por litro desde 1 de julho, a segunda redução no intervalo de dois meses e que acontece numa "altura crítica" para a agricultura que sofre os efeitos da seca.



A informação foi avançada pela Associação dos Produtores de Leite de Portugal (APROLEP) que indica que a baixa de preço por "coincidência" ocorreu também "em quase todos os compradores e indústrias privadas do continente e dos Açores, com a honrosa exceção da marca Pingo Doce, que até agora manteve o preço aos seus produtores".





"Isto representa uma perda mensal de 12,5 milhões de euros em todos os produtores", realça a organização, num comunicado publicado esta terça-feira.Esta descida - que corresponde a oito cêntimos no acumulado - tem lugar "numa altura crítica", quando "a agricultura de Portugal e Espanha sofre os efeitos da seca que levou à redução da produção de forragem, ausência de pastagens, falta de água para a produção de milho em algumas regiões e subida vertiginosa do preço da palha, cuja fibra é fundamental e cujo preço teve aumentos de quase 300%", sublinha.Em paralelo, acrescenta, "mantêm-se elevados os custos das rações e as despesas com combustíveis, adubos, semente, equipamentos e restantes fatores de produção"."Muitos produtores serão obrigados reduzir o efetivo de animais, alguns já decidiram encerrar a sua produção e muitos ponderam seguir o mesmo caminho de abandono do setor, sendo por isso urgente parar e inverter a desvalorização do leite", adverte a APROLEP, assinalando que "o abandono da produção significa perda de postos de trabalho, tanto na produção como nos fornecedores e prestadores de serviços"."Esta é uma responsabilidade do Governo, da distribuição, da indústria e em particular do setor cooperativo que devia dar o exemplo de valorizar o leite e reduzir os custos internos de funcionamento, em vez de ser o primeiro a reduzir o preço do leite", argumenta a organização.Neste contexto, adianta, uma centena de produtores de leite vai reunir-se esta quarta-feira, em Leiria, para analisar as estratégias possíveis para enfrentar o baixo preço do leite, a falta de forragem e o custo alimentar devido à seca, num encontro em que estará presente o secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.