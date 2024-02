Protestos, marchas lentas e corte de estradas. A semana agitada dos agricultores europeus

Desde o início do ano multiplicam-se os protestos dos agricultores por toda a Europa. Manifestações que começaram na França, Bélgica ou Alemanha, mas que depressa se alastraram ao resto da Europa, com Portugal a sair à rua a 1 de fevereiro. O Negócios reúne as imagens marcantes da última semana.

Protestos, marchas lentas e corte de estradas. A semana agitada dos agricultores europeus









