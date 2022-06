Tribunal da UE chumba recurso da Ryanair contra aval a ajudas de Estado à Finnair

córdão do Tribunal Geral, o segundo da Europa em termos hierárquicos, com sede no Luxemburgo.

"A Comissão tinha o direito de aprovar a recapitalização da Finnair, levada a cabo pelos seus proprietários, públicos e privados, numa base 'pro rata', em proporção à anterior estrutura acionista existente, sem iniciar um procedimento de investigação formal", consideraram os juízes. ganhou no caso do auxílio de Portugal à TAP e dos Países Baixos à KLM e, por outro, perdeu os recursos contra a unidade austríaca da Lufthansa, a SAS e a Condor.Esta decisão é, no entanto, passível de recurso por parte da transportadora irlandesa.