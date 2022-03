Ryanair "protegida" da subida do petróleo em 2022 prevê "meses difíceis" para a aviação

Leia Também Ryanair investe 253 milhões no aeroporto de Lisboa

Os próximos 12 meses serão "muito difíceis" para as companhias de aviação, numa altura em que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia está a impulsionar a escalada do preço do petróleo. A previsão foi adiantada esta quarta-feira por Michael O’Leary, CEO da Ryanair.O responsável garante que a low cost irlandesa está, no entanto, bem preparada para enfrentar a crise em 2022, e vai conseguir manter os preços baixos, ao contrário do que deverá acontecer com a concorrência. "Temos asseguradas 80% das nossas necessidades de combustível até março de 2023. Para este verão, e para o resto do ano, vamos conseguir praticar tarifas baixas porque temos uma forte cobertura de posição", referiu, em declarações citadas pela Reuters.O mesmo não deverá acontecer com as companhias concorrentes, prevê O'Leary, que deverão aumentar os preços das viagens para fazer face ao aumento do preço da matéria-prima, que já ultrapassou os 110 dólares por barril.Na semana passada, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, as reservas na Ryanair cairam 20% no imediato, mas O'Leary assegura que já se nota uma recuperação, e acredita que a procura será forte na Páscoa e no verão.Outra das preocupações do setor é a escalada da inflação, que também ameaça a recuperação da aviação, após dois anos de pandemia, mas também aqui o CEO da Ryanair se mostra tranquilo, apesar de reconhecer que "as pessoas estão mais sensíveis aos preços".Em relação ao impacto da guerra na Ucrânia, O'Leary revelou ainda que a Ryanair vai redirecionar os voos que tinha para o país para outras geografias, incluindo Portugal. A companhia operava em quatro aeroportos da Ucrânia, e transportava cerca de dois milhões de passageiros por ano, originários da Alemanha, Polónia e Roménia. Segundo a Bloomberg, esses voos serão redirecionados para países do sul da Europa, como Portugal, Espanha, Grécia e Itália.Nas declarações desta quarta-feira, Michael O'Leary revelou ainda que a companhia vai acrescentar 14 novas rotas a partir dos aeroportos de Londres (Gatwick, Luton e Stansted) incluindo para a Madeira.