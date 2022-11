Voluntários da Corticeira Amorim vão plantar 3.000 sobreiros

O sobreiro possui uma longevidade média de 200 anos e tem a capacidade de sequestrar e reter carbono ao longo do seu ciclo de vida, sendo que uma tonelada de cortiça produzida pode sequestrar até 73 toneladas de CO2.

Na pele de maior transformadora de cortiça do mundo, a Corticeira Amorim, que conta já com 152 anos de vida, promove em contínuo ações de reflorestação, iniciativas de educação ambiental e atividades de responsabilidade social, assumidos como "esteios da estratégia sustentável" do grupo.

Leia Também Corticeira Amorim dispara vendas, lucra 64 milhões e vai pagar dividendo extra de 9 cêntimos

Nesse sentido, no próximo sábado, na Quinta Grande, em Coruche, "uma centena e meia de voluntários da Corticeira Amorim junta-se, para a plantação de 3.000 sobreiros",revela o grupo liderado por António Rios Amorim, em comunicado.

Leia Também Corticeira Amorim paga 22 milhões ao Novo Banco por terreno contíguo à Herdade de Rio Frio

A iniciativa, "levada a cabo em estreita parceria com a Quercus", e integrada no programa de comemorações do centésimo aniversário da Amorim Cork, unidade de rolhas da Corticeira Amorim, decorre no âmbito do Green Cork, programa impulsionado pela associação ambientalista portuguesa que promove quer a reciclagem de rolhas de cortiça, quer o plantio de árvores autóctones.

"Desde 2011 que os colaboradores do maior grupo de transformação de cortiça do mundo colaboram nesta atividade, tendo até ao momento contribuído para a plantação em Portugal de 24.500 árvores autóctones", garante a Corticeira Amorim.

Recorde-se que o sobreiro é a Árvore Nacional de Portugal desde 2011.