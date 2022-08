Corticeira Amorim paga 22 milhões ao Novo Banco por terreno contíguo à Herdade de Rio Frio

A Corticeira Amorim adquiriu um terreno de 1.855 hectares detido pelo Novo Banco, pelo valor total de 22,3 milhões de euros, informou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.A propriedade "inclui um conjunto de imóveis afetos à exploração florestal que constituem uma parte da antiga Herdade de Rio Frio e que são contíguos às propriedades já detidas pela Cold River's Homestead", detida pela Amorim desde junho A empresa reafirma que "pretende melhorar a produtividade da atividade agroflorestal da Herdade de Rio Frio, designadamente através da implementação de adensamentos neste montado único", explicando que a aquisição "permitirá alargar a área de intervenção da Amorim, com importantes ganhos de escala e de alavancagem operacional".A companhia acrescenta que "pretende continuar a sua participação ativa na intervenção em novas áreas de sobreiro através de compra de terrenos, arrendamento ou parcerias", com o objetivo de "fazer investigação aplicada sobre os impactos da rega, fertilização, nutrição e solo no sobreiro e ajudar a promover e difundir a implementação de novas técnicas de plantação e gestão do montado de sobro mais eficientes e resilientes aos cenários climáticos previstos".Em junho, a empresa liderada por António Rios Amorim tinha fechado a aquisição de 50% da Cold River's Homestead à Parvalorem por 14,6 milhões de euros, passando a deter a totalidade da Cold River's, depois de em junho de 2021 ter comprado os 50% detidos pelo BCP por 14,525 milhões de euros.A Herdade de Rio Frio pertenceu ao entretanto falido BPN, tendo o BCP e a Parvalorem constituído, em 2018, a Cold River’s Homestead, uma empresa dedicada à exploração agrícola e pecuária, industrialização e comercialização de produtos agrícolas e pecuários. Cada entidade ficou com uma participação de 50% no capital da empresa.Foi para a Cold River’s Homestead que foram transferidos os ativos da herdade, para serem geridos, depois de terem sido homologados os planos de insolvência das sociedades SARF - Sociedade Agrícola de Rio Frio e CARF - Companhia Agrícola de Rio Frio.