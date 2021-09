Grupo Abegoaria compra Vidigal Wines e aponta a faturação acima de 50 milhões

Leia Também Terras & Terroir entra na Bairrada com compra da Quinta do Ortigão

A Encostas de Alqueva, do grupo Abegoaria, anunciou esta quinta-feira a aquisição da Vidigal Wines, produtora de vinhos que exporta mais de 90% da sua produção. O anúncio foi feito por Manuel Bio, o CEO da Encostas de Alqueva.A Vidigal Wines é a responsável pelo vinho português Porta 6, que este ano deverá ultrapassar os cinco milhões de garrafas vendidas para mais de 40 mercados, refere a nota enviada à imprensa.António Mendes Lopes, que é acionista maioritário da Vidigal Wines, sendo que a restante quota pertence a capital norueguês, comprou a empresa "quase inativa em 1986", refere a nota, acrescentando que procurava um "parceiro que continuasse esta dinâmica" de crescimento. De acordo com o grupo Abegoaria, terá sido a "dimensão, distribuição geográfica" e a "complementaridade comercial".O grupo Abegoaria aponta que, com esta aquisição, "junta uma significativa dimensão internacional" à posição que detém no mercado interno.O grupo gere diretamente a Adega Cooperativa de Alijó (Douro), a Quinta Vale de Fornos (Tejo) e tem parcerias de produção em Lisboa, Dão e nos Vinhos Verdes, produzindo e engarrafando mais de 20 milhões de litros. O grupo, que detém marcas como o Portal de São Braz, Piteira, Maria Ana, Granja Amareleja, Abelharuco ou Fonte da Perdiz, estima faturar mais de 50 milhões de euros este ano.