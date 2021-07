Produção de vinho vai crescer 1% em Portugal

A produção de vinho em Portugal deve aumentar cerca de 1% em 2021, em relação à campanha anterior, para um volume total próximo dos 6,472 milhões de hectolitros.

Segundo as contas feitas pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV), a confirmar-se esta previsão na próxima vindima, corresponde a uma subida de 2% face à média das cinco últimas campanhas.

As regiões do Douro e Porto (+20%) e do Alentejo (+5%) são as que, em volume, apresentam maiores subidas homólogas. Estes crescimentos correspondem a aumentos superiores a 250 mil e 50 mil hectolitros, respetivamente.

Por outro lado, as regiões dos Açores (-25%), de Lisboa (-15%) e do Minho (-15%) foram as mais afetadas relativamente a 2020. Tejo (-5%) e Madeira (-3%) surgem também com previsões de quebra de produção no documento divulgado pelo instituto esta sexta-feira, 30 de julho.

"Os dados recolhidos indicam que na maioria das regiões as vinhas apresentam, em geral, um bom desenvolvimento vegetativo e um bom estado sanitário, apesar de alguma instabilidade meteorológica, perspetivando-se que esta colheita origine vinhos de boa qualidade", frisa o IVV. O Brasil liderou o aumento nas compras de vinho português em 2020 . As exportações aumentaram 3,2% em valor e 5,3% em volume durante o ano passado, ascendendo a um novo máximo de 846 milhões de euros. São os franceses que bebem mais, mas os canadianos que pagam melhor.