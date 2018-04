Acções da Tesla disparam 4% depois do aumento das metas de produção do modelo 3

As acções da Tesla registaram uma subida de 4%, depois de Elon Musk ter anunciado aos funcionários da empresa, através de um email, um aumento nas metas de produção do Modelo 3. A Tesla quer produzir 6.000 veículos por semana até ao final de Junho ultrapassando a meta anteriormente estipulada de 5.000 viaturas por semana.





A fábrica da Tesla, em Fremont, na Califórnia vai começar a produzir 24 horas por dia para acelerar o processo de produção do Modelo 3, adiantou o líder da empresa no email, citado na Bloomberg. No mesmo comunicado fez também um apelo a uma maior precisão nas linhas de montagem, a um melhor desempenho dos funcionários e a uma comunicação mais directa, isto para que as metas da produção do veículo alcancem as expectativas, segundo a CNBC.





A Tesla construiu cerca de 2.500 viaturas na semana passada, um número ainda aquém do esperado. Com a suspensão temporária da produção do Model 3 divulgada ontem, 17 de Abril, a empresa espera produzir entre 3.000 a 4.000 veículos por semana até Maio, segundo dados do e-mail, citados na CNBC. Apesar da paralisação desta semana de quatro a cinco dias na produção do Modelo 3, o CEO da empresa adiantou que é possível acontecer uma outra pausa no próximo mês, segundo a Bloomberg.