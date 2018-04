Tesla suspende temporariamente produção do Model 3

A Tesla suspendeu temporariamente a produção do Model 3 para melhorar a automatização e resolver problemas que estão a impedir o aumento do ritmo de produção.

A Tesla suspendeu a produção do Model 3 na sua fábrica em Fremont, na Califórnia. A suspensão temporária vai durar entre quatro a cinco dias e estava já planeada pela empresa. Esta é a segunda vez desde Fevereiro que acontece uma pausa na produção do Model 3. A empresa tinha já informado que ao longo dos próximos meses iria voltar a suspender o fabrico para ajustamentos.

Os atrasos nas metas de produção estão ligados a uma linha de montagem muito robotizada para alcançar o objectivo da Tesla de construir 2.500 veículos por semana até ao final do segundo trimestre, adianta a Business Insider.

Na sexta-feira passada, dia 13 de Abril, Elon Musk, CEO da Tesla, reconheceu que tinha confiado demasiado na automatização. "Sim, a automatização excessiva na Tesla foi um erro", escreveu o líder da Tesla no Twiiter. "Para ser mais preciso, erro meu. Os seres humanos são subestimados".

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated. — Elon Musk (@elonmusk) 13 de abril de 2018

Também através do Twitter, na sexta-feira passada, o CEO da fabricante de automóveis eléctricos, garantiu que a Tesla terá lucros e cash flow positivo no terceiro e quarto trimestre, pelo que "obviamente" não precisará de se financiar.

O patrão da Tesla reagia a uma notícia do The Economist indicando que a empresa necessitaria de 2,5 a três mil milhões de dólares em capital adicional este ano.